Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская синхронистка похвасталась грудью в бикини

Синхронистка Субботина показала грудь в открытом купальнике

close
100%
varechka_subbotina21/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская синхронистка Варвара Субботина на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала новую фотографию с отдыха.

Спортсменка сидит на пляже в бикини, ее кожа испачкана в песке.

11 апреля 2024 года личный тренер спортсменки Валентина Данченко заявила, что синхронистка завершила профессиональную карьеру. Субботина в составе сборной России четыре раза выигрывала золото чемпионата мира и три раза — золото чемпионата Европы. Девушка выступает в соло, дуэте и в групповых упражнениях. В 2017 году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России.

В 2018 году на чемпионате Европы впервые стала чемпионкой (двукратной) в дуэте вместе со Светланой Колесниченко. В мае 2021 года на чемпионате Европы по водным видам спорта она взяла золото в произвольной программе солисток и стала трехкратной обладательницей высшей награды европейского первенства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее российская фигуристка похвасталась фигурой в коротких шортах и бюстгальтере.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами