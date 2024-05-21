Российская синхронистка похвасталась грудью в бикини

Российская синхронистка Варвара Субботина на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала новую фотографию с отдыха.

Спортсменка сидит на пляже в бикини, ее кожа испачкана в песке.

11 апреля 2024 года личный тренер спортсменки Валентина Данченко заявила, что синхронистка завершила профессиональную карьеру. Субботина в составе сборной России четыре раза выигрывала золото чемпионата мира и три раза — золото чемпионата Европы. Девушка выступает в соло, дуэте и в групповых упражнениях. В 2017 году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России.

В 2018 году на чемпионате Европы впервые стала чемпионкой (двукратной) в дуэте вместе со Светланой Колесниченко. В мае 2021 года на чемпионате Европы по водным видам спорта она взяла золото в произвольной программе солисток и стала трехкратной обладательницей высшей награды европейского первенства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее российская фигуристка похвасталась фигурой в коротких шортах и бюстгальтере.