Турнир «Кубок Юнисон» прошел в подмосковном Красногорске

Семь хоккейных команд из России и одна из Белоруссии приняли участие в детском хоккейном турнире для игроков 2014 года рождения «Кубок Юнисон». Соревнование проходило 18 и 19 мая на ледовой арене «Хоккейный город Красногорск».

За победу боролись «Красная Машина Юниор» и «Динамо» из Москвы, «Ак Барс» из Казани, «Армия СКА» и «СКА-Стрельна» из Петербурга, «Лада» из Тольятти, «Металлург» из Магнитогорска, а также Школа Руслана Салея из Минска. Болельщики признали лучшим игроком турнира нападающего «Красной Машины Юниор» Романа Ротенберга-младшего, которому удалось набрать 10 очков по системе «гол+пас». Он также победил в номинации «Самый юный игрок турнира».

Церемонию открытия «Кубка» 18 мая посетили первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко и защитник сборной России и клуба НХЛ «Чикаго» Никита Зайцев.

Роман Ротенберг заявил о важности развития детского хоккея, подчеркнув, что подрастающее поколение должно понимать, что может реализовать свои мечты в родной стране.

«И тогда, поверьте, никто не захочет уезжать из России, все будут играть дома. Ребята покажут, что на любом уровне они могут обыгрывать и Канаду, и любую другую страну мира», — сказал он, выразив благодарность Воробьеву и Дегтяреву за поддержку «Кубка Юнисон».

«Кубок Юнисон» — это самый крупный детским хоккейным турниром России. В 2023 году он стал лауреатом премии ФХР «Герои Хоккея» в номинации «Лучший детский турнир».