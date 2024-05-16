Карпин объяснил отсутствие Головина на игру с Белоруссией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, что не включил в расширенный список кандидатов на участие в матче против национальной команды Белоруссии Александра Головина из-за травмы. Его слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Окончательный состав будет объявлен на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы, и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске», — заявил Карпин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. В июне сборная России сыграет товарищеский матч против Белоруссии в Минске.

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