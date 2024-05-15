Страховой полис включили в стартовые пакеты всех участников «Зеленого марафона»

Все участники «Зеленого марафона» Сбера будут застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Страховой включен в пакет каждого спортсмена. Страховая сумма составляет 500 тыс. рублей.

В этом году «Зеленый марафон» состоится в 11-й раз и станет самым крупным в истории соревнования. Забеги пройдут в 60 городах России. Участники смогут выбрать дистанцию по своему уровню подготовки.

В Москве центром марафона станет парк «Зарядье», там будет дан старт и пройдет финиш для каждого из маршрутов.

В программе столичного марафона — детские забеги длиной до 800 м для участников в возрасте от 4 до 13 лет и 4,2 км для спортсменов от 14 до 17 лет. Для совершеннолетних участников марафона будут организованы дистанции на 4,2 км (в том числе скандинавская ходьба), 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Также пройдет эстафетный забег, который включает в себя пять этапов по 4,2 км.

Марафон будет благотворительным. В этом году его посвятят проблеме инклюзивного образования детей в России.

Соревнования пройдут 1 июня, в День защиты детей. Собранные от регистрационных взносов средства Сбер направит в благотворительный фонд «Вклад в будущее» для поддержки детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

В СберСтраховании рассказали, что, если страхового случая не удалось избежать, спортсмену нужно обратиться в любую из оборудованных на маршруте медицинских зон. Там можно будет получить помощь и справку о состоянии здоровья. После этого надо позвонить на номер 900. Оператор сориентирует по дальнейшим шагам и даст инструкции по получению компенсации.