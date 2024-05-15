Спортсмены раскрыли россиянам секрет успеха любого ребенка в бальных танцах

Заниматься спортивными бальными танцами могут даже дети, у которых на первый взгляд к этому нет никаких способностей и предпосылок. Так как чувство ритма и координация развиваются со временем, даже такие дети могут вырасти в настоящих чемпионов, рассказали 360.ru мастера спорта международного класса по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские.

Чаще всего дети начинают заниматься бальными танцами в семилетнем возрасте после первоначального отбора. Требования при этом отборе выдвигаются минимальные, и если ребенок будет усердно заниматься, то он может достичь успехов, даже не имея особых данных, отмечают спортсмены.

«Я уверена, что есть эти настройки базовые, с которыми ты приходишь. Но я видела много историй, когда не было никакой предпосылки для того, чтобы они стали чемпионами, но они становились», — рассказала Каташинская.

Она также рассказала, что танцоры часто проводят занятия с футболистами «Локомотива» — такие уроки танцев помогают им развить координацию.

Напомним, врачи считают, что танцы, подвижные игры, зарядка и занятия спортом помогают детям избавиться от неуклюжести. Для решения проблемы полезно начинать с освоения нескольких танцевальных движений.

Ранее хореограф Алла Духова рассказала о пользе танцев для мальчиков.