Экс-тренер «Динамо» считает неслучайными неудачи «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы бело-голубых сохранить преимущество перед петербургским «Зенитом» и завоевать чемпионство. В комментарии Legalbet он заметил, что «Зенит» во многом сам допустил такую ситуацию.

«У каждого претендента на золотые медали были свои прибамбасы по ходу сезона. «Зенит» неважно начал чемпионат, растерял много очков, потом набрал форму, которую затем снова растерял. Сейчас петербуржцы однозначно не в форме, поэтому последние потери очков сине-бело-голубых неслучайны», — констатировал Силкин.

Специалист заметил, что в текущем сезоне лидерам непросто даются матчи с командами из нижней части турнирной таблицы. Он привел в пример победу «Динамо» над «Зенитом», которая позволяла «Краснодару» вырваться на первую строчку, однако «быки» дома неожиданно проиграли «Ахмату».

После 28-ми туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 53 очка. «Зенит» идет вторым, отставая на два балла, замыкает тройку «Краснодар» с 50-ю очками.

Ранее экс-игрок Булыкин назвал Тюкавина лучшим футболистом «Динамо».