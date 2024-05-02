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В Кремле прокомментировали отказ волонтерам из РФ на работу на олимпиаде в Париже

Песков назвал дискриминацией отказ волонтерам из РФ на работу на ОИ-2024

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kovop/Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискриминация обладателей паспорта РФ на олимпиаде в Париже очевидна.

Представитель Кремля отметил, что можно лишь выразить сожаление в связи с тем, что живущие во Франции россияне, которые хотели участвовать в олимпийских играх в качестве волонтеров, получили отказ.

По словам Пескова, это скорее не красит организаторов олимпиады, а среди болельщиков будет много русскоговорящих людей.

30 апреля стало известно, что во Франции отклонили заявки более чем 20 волонтеров из России, которые хотели поехать в Париж на летнюю Олимпиаду.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Германия поддержала идею подать заявку на проведение летней Олимпиады в 2040 году.

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