Жена экс-футболиста Тарасова выложила фото из ванной в бюстгальтере

Анастасия Костенко, супруга бывшего российского футболиста Дмитрия Тарасова, на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новой фотографией.

Костенко сняла себя в зеркале ванной комнаты. Она позирует с маской на лице и в одном бюстгальтере.

«Выкрала время на себя», — подписала она фотографию.

15 февраля 2024 года у Костенко и Тарасова родился четвертый ребенок. 22 марта Костенко в своих социальных сетях поделилась, что попала в больницу вместе с младшим ребенком.

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов четверо детей. Всего российский футболист был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Также в своей карьере он провел несколько матчей за сборную России.

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