Лучший молодой баскетболист сезона рассказал о системе подготовки игроков «Локо»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» выстроил систему, которая обеспечивает преемственность при переходе от самых младших возрастов до основной команды, где каждому игроку дают шанс проявить себя. Об этом в интервью спортивному порталу «Чемпионат» заявил 21-летний центровой краснодарского клуба Кирилл Елатонцев, который был признан интернет-порталом и Единой Лигой ВТБ лучшим молодым игроком сезона-2023/2024.

Отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата» Александра Зотеева, почему эту награду в третий раз подряд получает баскетболист краснодарского клуба, Кирилл Елатонцев объяснил это созданными клубом условиями для молодых игроков.

«Посмотрите на построенную академию, тут в идеальных условиях можно проводить полноценный тренировочный цикл, здесь суперусловия для восстановления, питания и проживания. Не надо даже из здания выходить», — сказал Елатонцев.

Он добавил, что воспитанники спортивного интерната получают все необходимое для того, чтобы полноценно учиться и жить.

Елатонцев рассказал, что начал заниматься баскетболом в родном Красноярске в 8 лет. Переезд в Краснодар случился, когда ему было около 15.

«Тогда в «Локо» работал тренер Никита Олегович Потапов, он и озвучил предложение о переезде», — вспоминает спортсмен.

Участие в «Финале четырех» баскетбольной Молодежной лиги (победителями этих престижных соревнований стали игроки «Локомотива-Кубани-2-СШОР, а Елатонцева назвали самым ценным игроком соревнований) спортсмен назвал важным подготовительным этапом перед переходом во взрослый баскетбол.

«Его пропускать нельзя, все должны через него пройти. А насчет награды… С ребятами мы давно и хорошо знали друг друга, и у нас действительно была очень сильная команда, и та личная награда, на самом деле, она наша — общая», — добавил баскетболист.

О своем нынешнем коллективе клуба «Локомотив-Кубань» Елатонцев отозвался как о дружном — и на площадке, и за ее пределами.

«Тот же Морис Ндур со своим невероятным игровым и житейским опытом всегда готов помочь. Он в принципе своим примером показывает то, каким должен быть профессиональный спортсмен — правильно питается, тщательно разминается перед каждой игрой и тренировкой. У него есть даже для этого свои, уникальные упражнения, которыми он с удовольствием делится», — рассказал игрок.

Отвечая на вопрос, хотел бы он попробовать свои силы в НБА, Елатонцев отметил, что каждому спортсмену хотелось бы попробовать себя за океаном, но сейчас все его мысли связаны с «Локо».