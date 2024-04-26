В «Спартаке» остались довольны ничьей против ЦСКА

Исполняющий обязанности московского «Спартака» Владимир Слишкович после матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что доволен самоотдачей игроков своей команды. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я говорил перед матчем с игроками о том, что болельщики вам простят все — и ошибки, и все, что угодно, но если нет души, нет страсти, то этого вам не простят. Я увидел сегодня желание, это самое главное. Самая большая проблема тренера — нехватка времени. Игры идут одна за одной, и на тактических тренировках у нас нет возможности исправить ситуацию. У нас и их-то по сути нет. Я доволен тем, что увидел команду, которая отдала все, чтобы обыграть сегодня ЦСКА», — заявил Слишкович.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее в ЦСКА объяснили выбор игроков на матч со «Спартаком».