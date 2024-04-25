«Когда перевозбудишься, не все складывается»: тренер ЦСКА о дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему у игроков его команды многое не получалось в матче против «Спартака». Его слова передает «Матч ТВ».

«Настоящее дерби, никто не хотел уступать. Эта наэлектризованность не дала показать атакующих действий, результативный футбол. Было много моментов, комбинаций, и мы рвались на легких потерях, не доводили атаки до ума. Хорошее начало, потом мы сбились на сумбур. Но старание было запредельное, самоотдача тоже. Знаете, когда перевозбудишься, не все складывается», — сказал Федотов.

25 апреля ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал «Спартак». Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38-ю очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал, кто из команд в дерби наиграл на положительный результат.