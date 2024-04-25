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Российскую теннисистку ограбили во время турнира в Мадриде

Теннисистка Тимофеева призналась, что ее ограбили в Мадриде

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IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева стала жертвой грабителей во время турнира в Мадриде (Испания). Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

По словам теннисистки, с ее банковского аккаунта было списано более €10 тыс. При этом Мария отмечает, что ее карта все время находилась с ней. Однако девушка вспомнила, что один раз оставляла ее в номере. Отмечается, что девушка не получала уведомлений на телефон о списании средств. Как рассказала теннисистка, все покупки были сделаны в том же районе, где она остановилась в Мадриде.

На турнире категории WTA-1000 в Мадриде Тимофеева не смогла преодолеть квалификационный раунд.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 560 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (7 848 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7 258 очков). Дарья Касаткина, набрав 3113 очков, занимает 11-е место. Она лучшая из россиянок.

Ранее россиянка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Мадриде.

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