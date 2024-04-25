Экс-игрок «Спартака» рассказал, кто из команд в дерби наиграл на положительный результат

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что судья Василий Казарцев должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в дерби за игру футболиста рукой. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«По игре видно, что «Спартак» больше наиграл на положительный результат. При любом раскладе главное, что не проиграли, очко есть очко. Как по мне пенальти в ворота ЦСКА был, так как мяч сменил направление», — сказал Ещенко.

25 апреля ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал «Спартак». Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38-ю очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее в «Спартаке» заявили, что заслуживали победы в матче с ЦСКА больше.