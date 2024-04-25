Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин одним словом оценил высказывания тренера о своей форме

Овечкин признался, что ему нужно быть терпеливым и помогать одноклубникам

close
100%
James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, в чем ему нужно прибавить в этом плей-офф. Его слова передает в своих социальных сетях журналист Майкл Руссо.

«Слова Карбери о моей форме? Это нехорошо. Мне нужно быть более терпеливым, находить открытый лед, помогать своим одноклубникам и привносить больше силовой игры», — сказал Овечкин.

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что Овечкин находится «не в своей тарелке» в матчах плей-офф.

В ночь на 24 апреля «Вашингтон» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором матче серии плей-офф со счетом 3:4. Овечкин не отметился результативными действиями. Счет в серии стал 2:0 в пользу «Рейнджерс». 27 апреля пройдет третий матч серии.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в двух играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее нападающего «Виннипега» Наместникова сравнили с конкурентами из «Колорадо».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами