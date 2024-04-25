Овечкин одним словом оценил высказывания тренера о своей форме

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, в чем ему нужно прибавить в этом плей-офф. Его слова передает в своих социальных сетях журналист Майкл Руссо.

«Слова Карбери о моей форме? Это нехорошо. Мне нужно быть более терпеливым, находить открытый лед, помогать своим одноклубникам и привносить больше силовой игры», — сказал Овечкин.

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что Овечкин находится «не в своей тарелке» в матчах плей-офф.

В ночь на 24 апреля «Вашингтон» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором матче серии плей-офф со счетом 3:4. Овечкин не отметился результативными действиями. Счет в серии стал 2:0 в пользу «Рейнджерс». 27 апреля пройдет третий матч серии.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в двух играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

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