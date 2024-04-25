«Спартаку» предрекли чемпионство в следующем сезоне

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов считает, что в следующем сезоне у «Зенита» будут проблемы в чемпионате России. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Когда россиян вернут в еврокубки? Честно, не знаю… Попробую угадать — пусть будет так: в 2026 году нас вернут в еврокубки. Увижу ли победу российского клуба в Лиге чемпионов? Думаю, нет, не увижу, как наша команда будет поднимать кубок ЛЧ над головой. Вряд ли это произойдет, к сожалению. Я знаю одно: в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России. А «Зенит» займет второе место, они будут барахлить», — сказал Давыдов.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

«Спартак» с 38-ю очками идет на пятом месте. 25 апреля красно-белые сыграют против ЦСКА. Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА и «Спартак» объявили составы на дерби.