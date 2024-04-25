«Спартак» лишился трех игроков перед дерби с ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об игроках красно-белых, которые пропустят матч с ЦСКА в 25-м туре. Его слова передает «Чемпионат».

«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы. Все остальные здоровы», — сказал Зеленов.

ЦСКА в свою очередь не сможет рассчитывать на двух центральных защитников Игоря Дивеева и Виллиана Рошу. Оба получили красные карточки в предыдущем матче с «Ахматом». Бразилец получил двухматчевую дисквалификацию. Также дерби пропустит узбекский вингер Аббосбек Файзуллаев.

25 апреля ЦСКА примет «Спартак» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА перед очной встречей, набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. «Спартак» — пятый (38 очков). На четвертом месте располагается «Локомотив». У «железнодорожников» 41 очко.

Ранее ЦСКА упрекнули в безответственности перед матчем со «Спартаком».