Экс-игрок «Зенита» объяснил, чего сине-бело-голубые не ожидали от «Рубина»

Бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко прокомментировал поражение сине-бело-голубых на своем поле от «Рубина» в матче вынесенного 21-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:2. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что удивлен результатом, а также поделился мнением относительно того, в чем «Зенит» ошибся.

«Результат, конечно, удивил. Первый тайм ничего подобного не предвещал, «Зенит» контролировал игру и спокойно действовал, были моменты, пусть и не стопроцентные. А во втором тайме «Рубин» удивил по игре. Возможно, Рашид Рахимов им в какой-то момент сказал, что нечего бояться и надо играть. И в течение 15-20 минут мы видели совсем другую команду.

«Рубин» использовал свои моменты и великолепно сыграл в обороне. А «Зенит» такого не ожидал. Наверное, из-за этого и проиграл», — полагает Деменко.

Несмотря на поражение от «Рубина», «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ с 50-ю очками. Вместе с тем, «Краснодар» выиграл свой матч, победив «Балтику» 3:2, и теперь отстает от сине-бело-голубых лишь на балл, идя на второй строчке. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Краснодар» отправится в гости к «Крыльям Советов».

Ранее российский тренер признался, что путает легионеров «Зенита».