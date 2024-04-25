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«Даже болельщики «Спартака» понимают, что он спасся в концовке»: игрок ЦСКА о дерби

Заболотный: другие 28 игр не могут встать в один ряд с дерби со «Спартаком»

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что у него двоякие эмоции от последнего матча против «Спартака». Его слова передает официальный сайт красно-синих.

«Когда выходишь против такого соперника как «Спартак», матч приобретает особое значение. Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби.

Запомнился ли матч первого круга? Очень хорошо. Двоякие эмоции от него. Даже люди, которые болеют за «Спартак», понимают, что красно-белые просто спасли встречу на последних секундах», — сказал Заболотный.

Предыдущая встреча между командами завершилась со счетом 2:2. На дубль Гаича красно-белые ответили голом Промеса и экс-армейца Медины в добавленное время.

25 апреля ЦСКА примет «Спартак» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА перед очной встречей, набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. «Спартак» — пятый (38 очков). На четвертом месте располагается «Локомотив». У «железнодорожников» 41 очко.

Ранее игрок «Рубина» попросил «Краснодар» перевести деньги команде за победу над «Зенитом».

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