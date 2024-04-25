Экс-футболист «Зенита»: непозволительно терять очки с «Рубином»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о поражении команды в матче с казанским «Рубином», заявив, что сине-бело-голубые всех удивили, передает «Чемпионат».

«Зенит» удивил всех. К сожалению, проблемы, которые были у них раньше, остаются. С командами из нижней части таблицы «Зениту» играть очень тяжело. В таких играх теряют очки», — сказал Радченко.

24 апреля казанский «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набрали 36 очков и сравнялись с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее шансы «Зенита» на победу в РПЛ снизились на 16 процентов.