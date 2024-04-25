В чемпионате России по футболу хотят видеть клубы из Абхазии

Заместитель директора по развитию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» рассказал, что хотел бы видеть в чемпионате России клубы из его родной Абхазии.

«Очень сложная ситуация. Наша цель номер один, чтобы команда из Абхазии участвовала в ФНЛ. Представляю, что это будет в республике! Как во время того чемпионата мира – переполненный стадион, жизнь замирает, раз в две недели весь фокус только на игре. Сейчас это невозможно. Пока не приблизились точно. Абхазия – это не часть России. Сейчас и так ситуация не самая простая. Конечно это очень грустно, особенно когда ты видишь, как волейболисты играют в России с абхазским флагом. Сейчас будут Игры Дружбы, и там абхазские спортсмены выступят с национальным флагом. Очень хочется, чтобы команда из Абхазии могла участвовать в чемпионате России по футболу – это такой скачок даст развитию спорта в республике», — подчеркнул Кортава.

Кортава, который в прошлом был профессиональным футболистом и выступал в клубах Первой и Второй лиг, стал несколько лет назад в составе сборной Абхазии чемпионом мира среди непризнанных государств. Для команды Абхазии тот турнир был домашним.

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