«Динамо» предрекли медали по итогам сезона в РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и московским «Динамо» можно утверждать, что столичный клуб выиграет медали по итогам сезона.

По его словам, бело-голубые обладают качественным составом для этого.

«Конечно, у динамовцев есть все шансы на то, чтобы удержать третье место и влезть в эту медальную повозку за бронзовыми наградами. У команды довольно сбалансированный состав и множество мастеров высокого класса. Матчи с «Оренбургом» и «Пари НН» показали их игровое умение, правда на него не было наложено скорости. А без командной скорости обыгрывать соперников гораздо сложнее», — заявил Игнатьев.

«Динамо» переиграло «Оренбург» 24 апреля со счетом 2:1. Гости открыли счет в начале второго тайма. Отличился Константин Тюкавин. Почти сразу после гола нападающий был заменен. В середине второго тайма бело-голубые увеличили преимущество благодаря голу Муми Нгамале. Через пять минут Брайан Мансилья уменьшил разрыв в счете, но на большее «Оренбург» не хватило.

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