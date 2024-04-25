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Стало известно, что изменил новый тренер «Спартака» после ухода Абаскаля

Тренер Игнатьев заявил, что Слишкович смог раскрепостить игроков «Спартака»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович помог футболистам почувствовать себя свободнее после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.

«Если бы можно было проводить какие-то изменения, то он бы давно их и проводил, он же работал в штабе с Гильермо, был помощником, вносил какие-то идеи. Это смена скорее связана с тем, что футболисты немного успокоились, тренер их, конечно, раскрепостил. Было видно, что психологически они более уверенны. Плюс, с «Ростовом» они показали великолепную функциональную и атлетическую готовность, у них достаточно большой объем двигательной активности — до этого у них была нестабильная игра, а здесь появилось все то, что было необходимо во всех матчах», — заявил Игнатьев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что ЦСКА и «Спартак» будут много бороться друг с другом.

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