Футболист «Зенита» Педро: мы больше не можем проигрывать

Нападающий петербургского «Зенита» Педро после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от казанского «Рубина» заявил, что команда больше не может позволить себе проигрывать, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы упустили важные очки, и теперь «Краснодар» наступает нам на пятки. Как я уже сказал, мы больше не можем позволить себе проигрывать», — сказал Педро.

24 апреля казанский «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набрали 36 очков и сравнялись с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее шансы «Зенита» на победу в РПЛ снизились на 16 процентов.