Экс-игрок «Спартака» о бывшем футболисте команды: для него забронирован котел в аду

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, что бывший футболист команды Джано Ананидзе мог много есть и не набирать вес, передает Sport24.

«Удивлялся, когда Жано в «Спартаке» накладывал себе в тарелку горы пасты и мяса и не толстел. Для таких, как он, в аду забронирован отдельный котел (смеется)», — сказал Тигиев.

Ананидзе дебютировал за главную команду «Спартака» в 2009 году. Он провел в московском клубе десять лет и за это время стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

После окончания контракта со «Спартаком» Ананидзе подписал соглашение с кипрским «Анортосисом», но спустя короткое время перешел в волгоградский «Ротор», в футболке которого ни разу не вышел на поле в официальных матчах.

Последним клубом Джано стало батумское «Динамо», за который он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

За сборную Грузии футболист провел 39 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

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