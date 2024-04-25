Названа причина, почему болельщики не понимают российских футболистов

Заместитель директора по развитию ФНЛ, отвечающий за Первый и Второй дивизионы, Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» объяснил, почему существует недопонимание между общественностью и отечественными футболистами.

«Очень большая проблема внутри, что самый популярный вид спорта с точки зрения количества болельщиков, с точки зрения секций, на которые водят детей, он самый «хейтовый». Это наша самая большая проблема — от футболистов до руководителей. Что есть такой образ. Что футболисты не показывают примера. Что они не лидеры мнений, не занимают активную гражданскую и социальную позиции. Никто не говорит, что ты должен с пикетами ходить, но есть вещи, которые ты как человек узнаваемый должен делать. Для своего города, для своего района. Ты должен показывать, что ведешь здоровый образ жизни, что ты помогаешь людям. Это входит в стоимость билета. Раз ты пришел сюда — это твоя работа. Ты — пример для многих людей. История уходит с футбольного поля вовне. Примеры нужны и важны, и вот тут есть большая проблема. Это, возможно, мой будущий большой проект, который хочется сделать. У футбола есть проблема с позиционированием, и это нехорошо. Это следующая точка роста. Мы должны это решать. Надо уходить от этих шор. От того, что было раньше, когда ты просто футболист и просто играешь в футбол, уже этого не хватает. Индустрия развлечений убежала вперед, а футболу надо догонять, потому что со всех точек зрения мы отсталые. Мы все еще на старых дрожжах, так как этот спорт самый доступный. Мы хоть сейчас в обычной одежде можем встать и пойти поиграть, нужен только мяч. И мы играем на этих козырях, не желая усиливаться. Это плохо», — считает Кортава.

Кортава выступал за клубы Первой и Второй лиг во время своей профессиональной карьеры, а после ее завершения устроился в Российский футбольный союз и впоследствии Медийную футбольную лигу, где занимает позицию операционного директора.

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