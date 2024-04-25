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Комментатор объяснил, почему не верит в «Лос-Анджелес» против Макдэвида

Комментатор Майков: «Лос-Анджелес» быстро проиграет «Эдмонтону» в этом году

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что «Эдмонтон» уверенно пройдет «Лос-Анджелес» в первом раунде Кубка Стэнли. Он считает, что «Кингз» попробуют противопоставить сопернику свой фирменный оборонительный стиль, но не справятся.

«Ловить их там «капканами» в средней зоне — ну да. «Эдмонтон» умеет входить через контроль. Но, мне кажется, против Макдэвида, если он возьмет эту шайбу, хоть какой «капкан» ты там ставь, он проскочит, ну или в крайнем случае он вбросит и туда сто процентов успеет первым. Так что не очень верю в этот «Лос-Анджелес» и думаю, что в этом году они отлетят еще быстрее. В прошлые годы было 4-2 и 4-2, в этом я бы сказал — 4-1. Хотя, в чем «ЛА», наверное, прибавил, это по игре в меньшинстве, у них оно крутое — второе в НХЛ в текущем сезоне. И в этом шанс можно поискать. Удаления будут не так критичны, как были раньше. Но, опять же, это лишь одна какая-то единая часть, думаю, против «Эдмонтона» они не сдюжат», — отметил Майков.

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встречаются в первом раунде Кубка Стэнли третий год подряд. В первой встрече в этом розыгрыше «Ойлерз» уверенно переиграли калифорнийцев – 7:4. Серия продлится до четырех побед одного из клубов.

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