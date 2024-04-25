Стало известно, почему «Динамо» переиграло «Оренбург»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и московским «Динамо» игроки столичного клуба показали недостаточно высокую командную скорость.

По его словам, бело-голубые смогли одержать победу за счет более высокого класса.

«Первый тайм против «Оренбурга», на мой взгляд, оказался гораздо интереснее, чем второй, хотя именно во втором динамовцы и добились приемлемого для себя результата. Но такого заметного превосходства во второй половине игры как раз не было за счет недостатка командной скорости. Но, в любом случае, при наличии больших мастеров эта команда может выигрывать трудные матчи», — заявил Игнатьев.

«Динамо» переиграло «Оренбург» 24 апреля со счетом 2:1. Гости открыли счет в начале второго тайма. Отличился Константин Тюкавин. Почти сразу после гола нападающий был заменен. В середине второго тайма бело-голубые увеличили преимущество благодаря голу Муми Нгамале. Через пять минут Брайан Мансилья уменьшил разрыв в счете, но на большее «Оренбург» не хватило.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что ЦСКА и «Спартак» будут много бороться друг с другом.