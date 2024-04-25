Экс-тренер сборной России заявил, что ЦСКА и «Спартак» будут много бороться друг с другом

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» будет много борьбы.

По его словам, дать прогноз на дерби всегда крайне трудно.

«Я жду корриды, будет много противостояний, множество единоборств. Будут эдакие кавалерийские наскоки, замысел которых будет в создании такого давления, чтобы оборона соперника не справилась. Не берусь дать прогноз на эту игру, потому что традиционно в матчах между ЦСКА и «Спартаком» победившей команде прощается все, поэтому футболисты будут отдавать все, что у них есть в руках, для того, чтобы добиться нужного результата. Ждем интересной игры», — заявил Игнатьев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, как «Спартак» сыграет против ЦСКА.