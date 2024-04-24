Тренер «Рубина» отказался называть чудом победу над «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился эмоциями от сенсационной победы своей команды над «Зенитом». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Победа над «Зенитом» — чудо? Чудес не бывает! Я считаю, что так говорить нельзя, но это не чудо, по-моему мнению. Если мы берем игру, команда играла очень организованно и дисциплинировано. Мы выполнили план, который у нас был, процентов на 80. Были эпизоды, когда мы не контролировали игру «Зенита», но здесь важна была командная игра и взаимодействия, которые были у нас на очень хорошем уровне», — сказал Рахимов.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набирают 36 очков и сравниваются с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее тренер «Локо» одним словом описал своих игроков, перевернувших матч в добавленное время.