Иностранный игрок «Ахмата» назвал две вещи, которых ему не хватает в России

Бразильский полузащитник «Ахмата» Камило Рейджерс де Оливейра (Камило) признался, что ему не хватает в России семьи. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«В России мне не хватает моей семьи. Еще могу сказать, что мне не хватает бразильского шашлыка. Мы его называем шурраско. Это то, по чему я скучаю!» — сказал Камило.

Полузащитник стал игроком «Ахмата» летом 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) бразилец провел 19 матчей, отметившись одним забитым мячом.

До переезда в России полузащитник играл на родине за «Понте-Прета» и «Куябу», а также во Франции за вторую команду «Лиона» и бельгийский «РВД Моленбек».

После 24 туров РПЛ «Ахмат», набрав 23 очка, идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. В прошлом туре команда Магомеда Адиева сенсационно обыграла ЦСКА со счетом 2:1. Стоит отметить, что красно-синие доигрывали матч вдевятером. В предыдущем туре грозненцы разгромно уступили калининградской «Балтике» со счетом 1:7. Этот результат стал антирекордом в клубе.

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