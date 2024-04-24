«Они дотягивают до самых вершин»: Тарасова выбрала лучшую российскую пару фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась парой фигуристов Анастасия Мишина/ Александр Галлямов. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова входит в число моих любимых. Они дотягивают до самых вершин. У них прекрасный дуэт, они меня удивляют своими программами. Все очень чисто, легко, практически никогда не срывают элементы. Это настоящее парное катание. Я могу их назвать лучшей парой России, они же чемпионы России», — сказала Тарасова.

23 декабря Мишина и Галлямов стали первыми по итогам двух программ на чемпионате России. Они набрали 244,85 балла. Вторыми стали Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, у них 236,32 балла. Тройку призеров замкнули Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (227,97 балла).

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон.

Ранее Тарасова объяснила свое сравнение российской фигуристки с говном.