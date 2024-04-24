Экс-тренер ЦСКА заявил, что ему стыдно смотреть на игроков «Спартака»

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев выбрал фаворита в предстоящем дерби между красно-синими и «Спартаком». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Роша, Дивеев и Файзуллаев — это железная основа ЦСКА. Без них будет очень тяжело. А «Спартак» вообще невозможно анализировать. Там есть футболисты, на которых стыдно смотреть. Люди же не бокс приходят смотреть, а футбол. Надо играть деликатно, уважать соперника. Красно-белые — фавориты в игре с ЦСКА. Они лучше укомплектованы», — сказал Костылев.

ЦСКА примет «Спартак» 25 апреля. Начало матча в 20:30 по московскому времени.

«Зенит» сохранил свое преимущество в турнирной таблице в четыре очка после завершения 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, набрав 50 очков. У идущего на втором месте «Краснодара» 46 очков. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». В 21-м туре бело-голубые одержали победу над «Оренбургом» 2:1. «Зенит» и «Краснодар» свои матчи еще не провели.

Ранее «Локомотив» вырвал победу, уступая 0:2 в матче РПЛ.