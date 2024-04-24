Защитника «Лос-Анджелес» Гаврикова сравнили с Макдэвидом и Драйзайтлем

Хоккейный комментатор Филипп Майков рассказал «Газете.Ru» о том, каким видит исход противостояния «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» в первом раунде Кубка Стэнли. По мнению специалиста, у «королей» нет шансов против звездных лидеров атаки соперников.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — опять, три года подряд. Не знаю, чем будет отличаться серия в этом году от того, что было в прошлом или в позапрошлом. Стал ли «Эдмонтон» сильнее? На мой взгляд, да. И, на мой взгляд, мне кажется, он прибавил в первую очередь в уверенности у своих ворот. То есть там и Экхольм с Бушаром действительно как будто за этот сезон сыгрались и представляют собой действительно хороший тандем «полузащитника» и такого, ну, все-таки игрока больше своей зоны. Скиннер на этом фоне тоже провел хороший сезон, хотя все равно я его считаю, конечно, немного странноватым вратарем и странным первым номером, но тем не менее в этом сезоне он не провалился, спрогрессировал. Макдэвид и Драйзайтль. Ну, «Лос-Анджелес», опять же, даже несмотря на то что это команда оборонительная и команда довольно цепкая, вот так прям персонально сыграть по Макдэвиду и Драйзайтлю у них просто ресурсов не хватит. То есть, если посмотреть на прошлогодний «Вегас», ну, там, извините, Теодор, Макнебб, Пьетранджело, Мартинес, ну, то есть, и очень неплохие, кстати, Хэгг с Уайтклаудом. То есть, вот эти люди чисто персонально по ним сыграть могут. И в формате 5 на 5 «Вегас» действительно смог закрыть Макдэвида и Драйзайтля. Но взглянуть на оборону «Лос-Анджелеса»… При всем уважении к Владу Гаврикову, это немножечко не то, и закрыть главную силу «Эдмонтона» «Кингз» не смогут», — уверен Майков.

В первом матче серии «Эдмонтон» на своем поле обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 7:4. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

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