Назван хоккеист, который может остановить «Колорадо» в первом раунде Кубка Стэнли

Комментатор Филипп Майков, участник подкаста «Скользкий лед» и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал самой непредсказуемой в первом раунде Кубка Стэнли серию «Виннипега» против «Колорадо».

«И вот самая непонятная для меня пара, самая такая загадочная, это «Виннипег» — «Колорадо». Потому что «Виннипег» для меня в целом команда-открытие, команда-сюрприз. И я просто ума не приложу, как они стали самой малопропускающей командой лиги. Потому что я не могу назвать «Виннипег» оборонительной командой. Это вообще не про оборону. Меньшинство там не очень хорошее. В своей зоне это тоже не какая-нибудь, скажем, «Флорида». То есть им набрасывают, им там создают моменты, они, по-моему, в десятке вообще команд НХЛ по созданным соперниками шансам. Ну, то есть им создается реально огромное количество моментов, и если бы не Хеллибак, этого «Виннипега» вообще не было бы и близко. Поэтому для «Виннипега» вот ключевой игрок, который будет, это Хеллибак. Если он почти в одиночку сможет остановить нападение «Колорадо», в чем я сомневаюсь, тогда, наверное, у «Виннипега» будет шанс», — считает Майков.

«Виннипег Джетс», за который выступает Владислав Наместников, выиграл первый матч со счетом 7:6, но уступил «Колорадо» Валерия Ничушкина и Александра Георгиева во второй встрече (2:5), и теперь соперники переезжают на два матча в Денвер при равенстве в противостоянии – 1-1.

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