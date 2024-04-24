Игрок «Ахмата» рассказал о самом дорогом подарке от Рамзана Кадырова

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша признался, что еще не был в резиденции главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я не был в резиденции Рамзана Кадырова. Но, иншаллах, надеюсь, скоро удастся посетить. Самый значимый подарок от него — машина, которую мне ранее подарили. Марка? Секрет», — сказал Бериша.

Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года. До этого он играл за махачкалинский «Анжи». В текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 20 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

После 24 туров РПЛ «Ахмат», набрав 23 очка, идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. В прошлом туре команда Магомеда Адиева сенсационно обыграла ЦСКА со счетом 2:1. Стоит отметить, что красно-синие доигрывали матч вдевятером. В предыдущем туре грозненцы разгромно уступили калининградской «Балтике» со счетом 1:7. Этот результат стал антирекордом в клубе.

Ранее «Динамо» приблизилось к «Краснодару» после победы в матче РПЛ.