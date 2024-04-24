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Назван клуб, который выиграет Кубок Стэнли

Комментатор Майков: серия с «Вегасом» поможет «Далласу» выиграть Кубок Стэнли

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Jerome Miron/Reuters

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» назвал «Даллас Старз» главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли. За команду из Техаса выступает российский нападающий Евгений Дадонов.

«Вообще вижу, честно говоря, «Даллас» с Кубком Стэнли. И по регулярке это команда, которая у меня вообще ни единого вопроса не оставила, особенно во второй половине. И вот, на мой взгляд, в первом раунде проход действующего чемпиона, как «Вегас», их может прям очень сильно, в том числе и психологически, зарядить и замотивировать. «Даллас» — это команда, которая играет даже не с топ-6, а фактически с топ-9. Там третье звено: Бенн, Джонстон сумасшедший и вместе с ними молодой Станковен. То есть, ну это вполне себе звено, которое явно выше третьего котировалось бы в какой-нибудь другой команде. Так что «Даллас» и по составу, и по игре очень мощный», — считает Майков.

«Даллас» занял первое место в Центральном дивизионе и во всей Западной конференции, но в первом матче серии первого раунда с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом» потерпел поражение на своем льду со счетом 3:4. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Ранее российский тренер объяснил, почему Овечкин не забивает в плей-офф НХЛ.

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