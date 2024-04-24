Бывший генсек РФС о новом календаре РПЛ: давно не пытаюсь понять эти решения

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев высказался о календаре матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2024/25. В комментарии Legalbet он иронически отозвался о предложенных датах, припомнив матчи декабря 2023 года, проходившие в снегопад.

По словам Воробьева, его больше занимают Шопенгауэр и Марк Аврелий, чем снег на матчах чемпионата России. Вместе с тем, он напомнил о книге русского философа Николая Бердяева «Судьба России».

«<…> он рассматривает непостижимость души российского социума и его представителей. Футбольные чиновники в этом смысле не являются исключением. Я уже давно не пытаюсь понять принимаемые ими решения», — констатировал Воробьев.

Новый сезон РПЛ начнется 20 июля. При этом последний тур перед зимней паузой запланирован на 8 декабря. Ожидается, что на декабрь придутся игры двух туров чемпионата.

В 16-м туре текущего сезона в снегопад был сыгран матч между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». 3 декабря в рамках 17-го тура чемпионата страны в Москве под сильным снегопадом провели матчи ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит». Причем вторая встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за непогоды в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

Ранее ЦСКА призвали к осторожности в матче со «Спартаком».