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На Матчи звезд КХЛ предложили приглашать вратарей Женской хоккейной лиги

Хоккеистка Пругова призвала приглашать на Матчи звезд КХЛ женщин-вратарей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская хоккеистка, вратарь команды «Агидель» Анна Пругова высказалась о Матчах звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В комментарии Legalbet она заявила, что на такие события стоит приглашать вратарей из команд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), чтобы повысить интерес к женскому хоккею в России.

«Для привлечения внимания к нашей лиге было бы интересно приглашать на Матч звезд КХЛ вратарей из ЖХЛ. Все всегда тянутся к более сильным, было бы круто показать свое мастерство с лучшими хоккеистами», — считает Пругова.

Спортсменка отметила, что знает на собственном опыте, каково играть против мужчин. По ее словам, это позволяет хоккеисткам выходить на новый уровень. Она также назвала игроков, против кого ей было бы интересно сыграть. Пругова призналась, что хочет выйти на лед против форвардов «Спартака» Ивана Морозова, Павла Порядина и Николая Голдобина.

«Надо реализовывать такие идеи. Знаю, некоторые девчонки играют в Медийной хоккейной лиге. Людям всегда интересны новые форматы», — заключила Пругова.

Ранее олимпийский чемпион призвал упразднить конференции в КХЛ.

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