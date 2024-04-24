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Помощник Путина рассказал, как будет приниматься решение о поездке спортсмена на ОИ

Левитин: если спортсмен решит ехать на ОИ, он туда едет нейтральным спортсменом

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Помощник президента России Игорь Левитин заявил о свободе выбора российских спортсменов по поводу участия в Олимпийских играх 2024 года. Его слова передает ТАСС.

«Олимпиада — это Олимпиада не стран, а спортсменов. Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена, и если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена. Но самое главное, что он не должен подписывать никаких документов, которые дискриминируют ту работу, которую делают ребята там, на передовой», — сказал Левитин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Стоит отметить, что им запретили посещать церемонию открытия Игр в Париже.

Ранее призер Игр назвал нейтральный статус унижением, которое не стоит медалей.

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