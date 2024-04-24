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Олимпийский чемпион призвал упразднить конференции в КХЛ

Экс-хоккеист Кожевников призвал упразднить конференции в КХЛ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стоит упразднить конференции и разыгрывать чемпионство в общей таблице. В беседе с Legalbet он предложил прибегнуть к такой мере, чтобы не обесценивалась победа в регулярном чемпионате.

Он указал на негласную традицию среди игроков команд — победителей «регулярки» не прикасаться к Кубку континента, который вручается за это достижение. Кожевников иронически высказался на этот счет, назвав этот ритуал «шаманством», напомнив при этом, что многие хоккеисты крестятся перед игрой и противоречат сами себе.

«Надо тогда бороться в одной общей таблице, убрать Западную и Восточную конференции. Надо из этой ситуации выходить так, чтобы шаманство убрать. По крайней мере, из голов хоккеистов. Все крестятся, а шаманские традиции поддерживают. Боролись за Кубок, так поднимайте его», — сказал Кожевников.

По итогам розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 лучшей командой Восточной конференции стал магнитогорский «Металлург». На Западе же сильнейшим оказалось московское «Динамо», набравшее наибольшее количество очков среди всех команд лиги и впервые за 10 лет завоевавшее Кубок континента. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору», проиграв серию 0-4. «Металлург» добрался до финала и борется за Кубок Гагарина с ярославским «Локомотивом», после трех матчей «Магнитка» ведет в серии 3-0.

Ранее российский тренер объяснил, почему Овечкин не забивает в плей-офф НХЛ.

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