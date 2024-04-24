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Новосельцев назвал три причины спада Дзюбы и Смолова

Новосельцев объяснил спад Дзюбы и Смолова возрастом

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» объяснил спад в результативности нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы и столичного «Динамо» Федора Смолова.

«Ребята уже много лет выступают в лиге, и все знают их сильные качества. Как и у каждого футболиста, у них есть спады и подъемы. Разные бывают ситуации: один тренер тебе доверяет, другой — нет, все относительно. И не стоит забывать, что ребята взрослеют, а позиция нападающего подвержена самой большей ротации и омоложению, в отличие от защиты», — сказал Новосельцев.

Смолов забил два мяча в последних десяти матчах (оба — в Кубке России), Дзюба за этот же период отличился один раз.

«Динамо» со Смоловым идет на третьем месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды — 41 очко.

«Локомотив» с Дзюбой занимает пятую строчку в чемпионате страны, набрав 38 очков.

Ранее российского тренера назвали смешным созданием.

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