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Новосельцев оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России в 75%

Новосельцев: с вероятностью 75% на 25% «Зенит» будет чемпионом России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сине-бело-голубые с большой вероятностью станут чемпионами России в шестой раз подряд.

Главным преследователем «Зенита» в турнирной таблице является «Краснодар». В очной встрече 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которая состоялась 13 апреля на поле «быков», «Зенит» одержал волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Матео Кассьерры и Артура и оторвался в турнирной таблице на четыре очка.

«Определен ли чемпион России после этого матча? Хочется в это верить. Думаю, с вероятностью 75% на 25% «Зенит» будет чемпионом России», — сказал Новосельцев.

На данный момент «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 50 очками в активе. У идущего на втором месте «Краснодара» 46 очков, а у московского «Динамо», которое занимает третью строчку, — 41 балл.

Ранее Новосельцев заявил, что «Спартак» должен бороться за медали РПЛ.

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