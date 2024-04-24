Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Призер Игр назвал нейтральный статус унижением, которое не стоит медалей

Пловец Колесников о нейтральном статусе: для меня неприемлемо, это унижение

close
100%
РИА «Новости»

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2020 российский пловец Климент Колесников заявил, что не видит смысла в поездке на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе. Его слова приводит РИА Новости.

«Тут нельзя смотреть только с этой точки зрения, нужно с человеческой стороны. Получается так, что тебя ни во что не ставят. Смысл ехать туда, где тебя не ждут, тебе не рады и еще против, чтобы ты там был? Кто-то с этим согласится? Для меня это неприемлемо. Это унижение, и это унижение не стоит медалей», — заявил Колесников.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом еще в марте 2022 года.

Ранее российская рекордсменка отказалась ехать на Олимпиаду при условиях МОК.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами