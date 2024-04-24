Призер Игр назвал нейтральный статус унижением, которое не стоит медалей

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2020 российский пловец Климент Колесников заявил, что не видит смысла в поездке на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе. Его слова приводит РИА Новости.

«Тут нельзя смотреть только с этой точки зрения, нужно с человеческой стороны. Получается так, что тебя ни во что не ставят. Смысл ехать туда, где тебя не ждут, тебе не рады и еще против, чтобы ты там был? Кто-то с этим согласится? Для меня это неприемлемо. Это унижение, и это унижение не стоит медалей», — заявил Колесников.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом еще в марте 2022 года.

Ранее российская рекордсменка отказалась ехать на Олимпиаду при условиях МОК.