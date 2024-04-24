Овечкин рассказал, что должен делать «Вашингтон» после двух поражений от «Рейнджерс»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвел итоги после двух поражений команды в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» и рассказал, что нужно делать дальше. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Мы допустили пару ошибок, было несколько неудачных отскоков. Я думаю, «Вашингтон» сыграл лучше, чем в первом матче. Мы все знаем, что можем играть против этой команды. Мы просто должны сплотиться. Нам будет нелегко, и им тоже», — заявил Овечкин.

Овечкин не сумел набрать очков в двух матчах против «Рейнджерс». Вторая встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ночь на 24 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. По ходу четвертой голевой атаки клуба из Нью-Йорка Овечкин получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку ворот.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин объяснил свою ошибку, которая привела к победному голу «Рейнджерс».