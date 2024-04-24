Овечкин нанес всего один бросок в створ в двух матчах плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в первых двух матчах четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог отметиться результативными действиями.

За два поединка Овечкин нанес всего один удар в створ ворот, он пришелся на второй матч серии. Его показатель полезности составляет «-1».

Вторая встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ночь на 24 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. По ходу четвертой голевой атаки клуба из Нью-Йорка Овечкин получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку ворот.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после второго поражения заявил, что Овечкин находится не в своей тарелке, но старается.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0, первая встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 1:4. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин объяснил свою ошибку, которая привела к победному голу «Рейнджерс».