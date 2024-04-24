Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин совершил грубую ошибку, которая привела к голу «Рейнджерс»

«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» второй матч в НХЛ, Овечкин остался без очков

close
100%
James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл второй матч четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Голами в составе победителей в этом противостоянии отметились Винсент Трочек, Мика Зибанеджад, Джек Рослович и К'Андре Миллер. Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, а российский нападающий команды Артемий Панарин очков в матче не набрал.

У «Вашингтона» отличились Коннор Макмайкл, который открыл счет в матче, Дилан Строум и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин очков в матче не набрал, однако совершил грубую ошибку, которая привела к четвертому голу «Рейнджерс» — получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку, сделав счет 4:2.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля.

Ранее «Филадельфия» подписала новый контракт с голкипером Иваном Федотовым.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами