Овечкин совершил грубую ошибку, которая привела к голу «Рейнджерс»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл второй матч четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Голами в составе победителей в этом противостоянии отметились Винсент Трочек, Мика Зибанеджад, Джек Рослович и К'Андре Миллер. Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, а российский нападающий команды Артемий Панарин очков в матче не набрал.

У «Вашингтона» отличились Коннор Макмайкл, который открыл счет в матче, Дилан Строум и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин очков в матче не набрал, однако совершил грубую ошибку, которая привела к четвертому голу «Рейнджерс» — получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку, сделав счет 4:2.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля.

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