Нападающий ЦСКА заявил, что рад смене тренера

Нападающий московского ЦСКА Никита Курбанов в интервью Legalbet заявил, что смена тренера, произошедшая перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ, пошла команде на пользу.

«Мы проделали хорошую работу и видим, что изменения приносят хороший результат. В детали углубляться не хочется, но, думаю, что сейчас все довольны. Мы будем стараться сохранить тот же настрой, что и в первой игре плей-офф», — заявил Курбанов.

По итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА занял третье место в турнирной таблице группы А, сумев одержать 25 побед в 36 играх. В первом раунде плей-офф московский клуб играет против красноярского «Енисея», первая игра закончилась уверенной победой ЦСКА — 96:68.

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