Иностранный игрок «Ахмата» объяснил, почему бразильцы едут в РПЛ

Бразильский футболист, опорный полузащитник «Ахмата» Камило объяснил, почему бразильские игроки едут в Российскую премьер-лигу (РПЛ) даже при том условии, что российские команды из-за отстранения не играют на международных турнирах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Чем привлекателен российский чемпионат? Российские клубы ищут бразильских игроков. Но и бразильским футболистам интересно играть в России, несмотря на то, что здесь нет еврокубков. РПЛ — очень сильный чемпионат», — сказал Камило.

В текущем сезоне бразилец сыграл 24 матча во всех турнирах и записал на свой счет один гол.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда за 24 матча в текущем сезоне набрала 23 очка, столько же у идущей 14-й калининградской «Балтики». В предыдущем туре грозненская команда одержала волевую победу над московским ЦСКА со счетом 2:1, в следующем матче «Ахмат» сразится с «Сочи». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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