Глушаков раскрыл самую большую зарплату в своей карьере

Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о самой большой зарплате, которую он получал во время карьеры.

Он признался, что лучше финансовые условия у него были, когда он выступал за московский «Спартак».

»€2,8 млн. Возможно, он был бы ещё позже, но так как меня зачехлили. Не считаю подъемные», — заявил футболист.

Последним российским клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Сейчас Глушаков играет в Армении за «Урарту», в который перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Ранее Глушаков рассказал, что сделал бы с Квинси Промесом на месте «Спартака».