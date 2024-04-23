Чалова назвали пародией на футболиста

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в составе армейской команды большие проблемы с форвардами.

По его словам, никто из нападающих ЦСКА на данный момент не показывает стабильной и качественной игры.

«У ЦСКА даже ставить в нападение некого, я не вижу хороших нападающих в команде сейчас. Давила — один раз нанес сумасшедший удар, здорово попал, но я не вижу у него комбинационной игры. Я уж и не говорю про Чалова — это вообще какая-то пародия на футболиста. Все куда-то метит, в какую-то Англию. Какая там Англия, на фиг? Он уже поиграл в Швейцарии, его никто не понял, он оказался там никому не нужен. Его бы оттуда забрали бы с удовольствием, если бы играл», — заявил Пономарев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее Владимир Пономарев предрек ЦСКА огромные проблемы в дерби со «Спартаком».